Precio de Wrapped Aave Arbitrum USDT hoy

El precio actual de Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) hoy es $ 1.2, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAARBUSDT a USD es $ 1.2 por WAARBUSDT.

Wrapped Aave Arbitrum USDT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,417,793, con un suministro circulante de 1.18M WAARBUSDT. Durante las últimas 24 horas, WAARBUSDT cotiza entre $ 1.19 (bajo) y $ 1.22 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.28, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.359434.

En el corto plazo, WAARBUSDT experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +0.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

Cap de mercado $ 1.42M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.42M Suministro de Circulación 1.18M Suministro total 922,368.270461

