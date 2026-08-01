Precio de WEED Token hoy

El precio actual de WEED Token (WEED) hoy es $ 0, con una variación del 1.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WEED a USD es $ 0 por WEED.

WEED Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 114,884, con un suministro circulante de 116.17M WEED. Durante las últimas 24 horas, WEED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00100642 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.502099, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WEED experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +0.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 44.48.

Información del mercado de WEED Token (WEED)

Cap de mercado $ 114.88K$ 114.88K $ 114.88K Volumen (24H) $ 44.48$ 44.48 $ 44.48 Cap. de mercado totalmente diluida $ 114.88K$ 114.88K $ 114.88K Suministro de Circulación 116.17M 116.17M 116.17M Suministro total 116,165,611.104695 116,165,611.104695 116,165,611.104695

La capitalización de mercado actual de WEED Token es de $ 114.88K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 44.48. El suministro circulante de WEED es de 116.17M, con un suministro total de 116165611.104695. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 114.88K.