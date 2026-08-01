Precio de Waffles hoy

El precio actual de Waffles (WAFFLES) hoy es $ 0, con una variación del 27.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAFFLES a USD es $ 0 por WAFFLES.

Waffles actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 578,627, con un suministro circulante de 997.96M WAFFLES. Durante las últimas 24 horas, WAFFLES cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00107532 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0425847, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WAFFLES experimentó un cambio de +4.28% en la última hora y de +30.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 85.32K.

Información del mercado de Waffles (WAFFLES)

Cap de mercado $ 578.63K$ 578.63K $ 578.63K Volumen (24H) $ 85.32K$ 85.32K $ 85.32K Cap. de mercado totalmente diluida $ 578.63K$ 578.63K $ 578.63K Suministro de Circulación 997.96M 997.96M 997.96M Suministro total 997,957,670.490485 997,957,670.490485 997,957,670.490485

La capitalización de mercado actual de Waffles es de $ 578.63K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 85.32K. El suministro circulante de WAFFLES es de 997.96M, con un suministro total de 997957670.490485. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 578.63K.