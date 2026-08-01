Precio de Vu hoy

El precio actual de Vu (VU) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VU a USD es $ 0 por VU.

Vu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 53,969, con un suministro circulante de 450.00M VU. Durante las últimas 24 horas, VU cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00217398, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VU experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 39.89.

Información del mercado de Vu (VU)

Cap de mercado $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K Volumen (24H) $ 39.89$ 39.89 $ 39.89 Cap. de mercado totalmente diluida $ 119.93K$ 119.93K $ 119.93K Suministro de Circulación 450.00M 450.00M 450.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Vu es de $ 53.97K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 39.89. El suministro circulante de VU es de 450.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 119.93K.