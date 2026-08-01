Precio de Venus USDT hoy

El precio actual de Venus USDT (VUSDT) hoy es $ 0.02636809, con una variación del 0.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VUSDT a USD es $ 0.02636809 por VUSDT.

Venus USDT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 206,671,152, con un suministro circulante de 7.84B VUSDT. Durante las últimas 24 horas, VUSDT cotiza entre $ 0.02630131 (bajo) y $ 0.02646208 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03496272, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01801992.

En el corto plazo, VUSDT experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Venus USDT (VUSDT)

Cap de mercado $ 206.67M$ 206.67M $ 206.67M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 229.05M$ 229.05M $ 229.05M Suministro de Circulación 7.84B 7.84B 7.84B Suministro total 7,843,847,575.174511 7,843,847,575.174511 7,843,847,575.174511

La capitalización de mercado actual de Venus USDT es de $ 206.67M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de VUSDT es de 7.84B, con un suministro total de 7843847575.174511. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 229.05M.