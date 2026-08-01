Precio de Vena Protocol hoy

El precio actual de Vena Protocol (VENA) hoy es $ 0, con una variación del 13.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VENA a USD es $ 0 por VENA.

Vena Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,216.56, con un suministro circulante de 1.00B VENA. Durante las últimas 24 horas, VENA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00142655, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VENA experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de -13.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vena Protocol (VENA)

Cap de mercado $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Vena Protocol es de $ 13.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VENA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.22K.