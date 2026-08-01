Precio de Veilbound hoy

El precio actual de Veilbound (VEIL) hoy es $ 0, con una variación del 1.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VEIL a USD es $ 0 por VEIL.

Veilbound actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 402,969, con un suministro circulante de 999.96M VEIL. Durante las últimas 24 horas, VEIL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VEIL experimentó un cambio de +1.21% en la última hora y de +8.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.17K.

Información del mercado de Veilbound (VEIL)

Cap de mercado $ 402.97K$ 402.97K $ 402.97K Volumen (24H) $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 402.97K$ 402.97K $ 402.97K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,955,995.339599 999,955,995.339599 999,955,995.339599

La capitalización de mercado actual de Veilbound es de $ 402.97K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.17K. El suministro circulante de VEIL es de 999.96M, con un suministro total de 999955995.339599. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 402.97K.