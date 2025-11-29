Precio de XPIN Network hoy

El precio actual de XPIN Network (XPIN) hoy es $ 0.0022184, con una variación del 1.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XPIN a USD es $ 0.0022184 por XPIN.

XPIN Network actualmente está en el puesto #530 por capitalización de mercado en $ 38.99M, con un suministro circulante de 17.58B XPIN. Durante las últimas 24 horas, XPIN cotiza entre $ 0.0020697 (bajo) y $ 0.0022353 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.010038547477428971, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000457316453478145.

En el corto plazo, XPIN experimentó un cambio de +0.24% en la última hora y de +10.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 175.58K.

Información del mercado de XPIN Network (XPIN)

Puesto No.530 Cap de mercado $ 38.99M$ 38.99M $ 38.99M Volumen (24H) $ 175.58K$ 175.58K $ 175.58K Cap. de mercado totalmente diluida $ 221.84M$ 221.84M $ 221.84M Suministro de Circulación 17.58B 17.58B 17.58B Suministro máx. 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Suministro total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Tasa de circulación 17.57% Blockchain pública BSC

