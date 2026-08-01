Precio de UWON hoy

El precio actual de UWON (UWON) hoy es $ 0.057435, con una variación del 4.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UWON a USD es $ 0.057435 por UWON.

UWON actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 574,345, con un suministro circulante de 10.00M UWON. Durante las últimas 24 horas, UWON cotiza entre $ 0.054905 (bajo) y $ 0.059709 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.81, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.054905.

En el corto plazo, UWON experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de -8.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.98.

Información del mercado de UWON (UWON)

Cap de mercado $ 574.35K$ 574.35K $ 574.35K Volumen (24H) $ 13.98$ 13.98 $ 13.98 Cap. de mercado totalmente diluida $ 574.35K$ 574.35K $ 574.35K Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de UWON es de $ 574.35K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.98. El suministro circulante de UWON es de 10.00M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 574.35K.