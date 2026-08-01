Precio de USTBL hoy

El precio actual de USTBL (USTBL) hoy es $ 1.059, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USTBL a USD es $ 1.059 por USTBL.

USTBL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,016,617, con un suministro circulante de 30.22M USTBL. Durante las últimas 24 horas, USTBL cotiza entre $ 1.057 (bajo) y $ 1.065 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.065, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04220509.

En el corto plazo, USTBL experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.45K.

Información del mercado de USTBL (USTBL)

Cap de mercado $ 32.02M$ 32.02M $ 32.02M Volumen (24H) $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.02M$ 32.02M $ 32.02M Suministro de Circulación 30.22M 30.22M 30.22M Suministro total 30,224,654.133288 30,224,654.133288 30,224,654.133288

La capitalización de mercado actual de USTBL es de $ 32.02M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.45K. El suministro circulante de USTBL es de 30.22M, con un suministro total de 30224654.133288. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.02M.