Precio de useStated hoy

El precio actual de useStated (STATED) hoy es $ 0, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STATED a USD es $ 0 por STATED.

useStated actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,624.77, con un suministro circulante de 100.00B STATED. Durante las últimas 24 horas, STATED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STATED experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +1.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de useStated (STATED)

Cap de mercado $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de useStated es de $ 13.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STATED es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.62K.