Precio de uPX hoy

El precio actual de uPX (UPX) hoy es $ 0, con una variación del 15.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPX a USD es $ 0 por UPX.

uPX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,316,830, con un suministro circulante de 51.87B UPX. Durante las últimas 24 horas, UPX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UPX experimentó un cambio de -1.36% en la última hora y de +4.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de uPX (UPX)

Cap de mercado $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Suministro de Circulación 51.87B 51.87B 51.87B Suministro total 51,869,001,054.0 51,869,001,054.0 51,869,001,054.0

La capitalización de mercado actual de uPX es de $ 1.32M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UPX es de 51.87B, con un suministro total de 51869001054.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.32M.