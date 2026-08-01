Precio de Universal USD hoy

El precio actual de Universal USD (USDU) hoy es $ 1.001, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDU a USD es $ 1.001 por USDU.

Universal USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,670,051, con un suministro circulante de 30.65M USDU. Durante las últimas 24 horas, USDU cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.002, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.997806.

En el corto plazo, USDU experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 498.90.

Información del mercado de Universal USD (USDU)

Cap de mercado $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M Volumen (24H) $ 498.90$ 498.90 $ 498.90 Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M Suministro de Circulación 30.65M 30.65M 30.65M Suministro total 30,651,543.81 30,651,543.81 30,651,543.81

La capitalización de mercado actual de Universal USD es de $ 30.67M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 498.90. El suministro circulante de USDU es de 30.65M, con un suministro total de 30651543.81. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.67M.