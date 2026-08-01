Precio de Unitas Gold hoy

El precio actual de Unitas Gold (XGLD) hoy es $ 4,176.17, con una variación del 0.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XGLD a USD es $ 4,176.17 por XGLD.

Unitas Gold actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,293,045, con un suministro circulante de 3.42K XGLD. Durante las últimas 24 horas, XGLD cotiza entre $ 4,160.69 (bajo) y $ 4,239.96 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,359.97, mientras que el mínimo histórico fue $ 3,943.47.

En el corto plazo, XGLD experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de -0.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.22K.

Información del mercado de Unitas Gold (XGLD)

Cap de mercado $ 14.29M$ 14.29M $ 14.29M Volumen (24H) $ 1.22K$ 1.22K $ 1.22K Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.30M$ 14.30M $ 14.30M Suministro de Circulación 3.42K 3.42K 3.42K Suministro total 3,423.525998 3,423.525998 3,423.525998

La capitalización de mercado actual de Unitas Gold es de $ 14.29M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.22K. El suministro circulante de XGLD es de 3.42K, con un suministro total de 3423.525998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.30M.