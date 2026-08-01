Precio de Unifi Protocol DAO hoy

El precio actual de Unifi Protocol DAO (UNFI) hoy es $ 0.02971619, con una variación del 8.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNFI a USD es $ 0.02971619 por UNFI.

Unifi Protocol DAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 297,163, con un suministro circulante de 7.89M UNFI. Durante las últimas 24 horas, UNFI cotiza entre $ 0.0297138 (bajo) y $ 0.03591395 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 43.62, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01537451.

En el corto plazo, UNFI experimentó un cambio de -0.82% en la última hora y de -0.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.84K.

Información del mercado de Unifi Protocol DAO (UNFI)

Cap de mercado $ 297.16K$ 297.16K $ 297.16K Volumen (24H) $ 2.84K$ 2.84K $ 2.84K Cap. de mercado totalmente diluida $ 297.16K$ 297.16K $ 297.16K Suministro de Circulación 7.89M 7.89M 7.89M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Unifi Protocol DAO es de $ 297.16K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.84K. El suministro circulante de UNFI es de 7.89M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 297.16K.