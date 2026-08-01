Precio de Trade Pools hoy

El precio actual de Trade Pools (POOLS) hoy es $ 0, con una variación del 20.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POOLS a USD es $ 0 por POOLS.

Trade Pools actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,317.5, con un suministro circulante de 1.00B POOLS. Durante las últimas 24 horas, POOLS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POOLS experimentó un cambio de -9.74% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Trade Pools (POOLS)

Cap de mercado $ 14.32K$ 14.32K $ 14.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.32K$ 14.32K $ 14.32K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Trade Pools es de $ 14.32K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POOLS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.32K.