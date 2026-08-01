Precio de THORChain Yield hoy

El precio actual de THORChain Yield (TCY) hoy es $ 0.128472, con una variación del 3.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TCY a USD es $ 0.128472 por TCY.

THORChain Yield actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,854,303, con un suministro circulante de 185.68M TCY. Durante las últimas 24 horas, TCY cotiza entre $ 0.121198 (bajo) y $ 0.129275 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.342106, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.061442.

En el corto plazo, TCY experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de -9.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 22.40K.

Información del mercado de THORChain Yield (TCY)

Cap de mercado $ 23.85M$ 23.85M $ 23.85M Volumen (24H) $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.98M$ 26.98M $ 26.98M Suministro de Circulación 185.68M 185.68M 185.68M Suministro total 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

La capitalización de mercado actual de THORChain Yield es de $ 23.85M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 22.40K. El suministro circulante de TCY es de 185.68M, con un suministro total de 210000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.98M.