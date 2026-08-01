Precio de The Black Bear hoy

El precio actual de The Black Bear (BLACKBEAR) hoy es $ 0, con una variación del 2.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLACKBEAR a USD es $ 0 por BLACKBEAR.

The Black Bear actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 935,597, con un suministro circulante de 1000.00M BLACKBEAR. Durante las últimas 24 horas, BLACKBEAR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00208504, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLACKBEAR experimentó un cambio de +0.56% en la última hora y de +12.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 18.70K.

Información del mercado de The Black Bear (BLACKBEAR)

Cap de mercado $ 935.60K$ 935.60K $ 935.60K Volumen (24H) $ 18.70K$ 18.70K $ 18.70K Cap. de mercado totalmente diluida $ 935.60K$ 935.60K $ 935.60K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,995,324.952856 999,995,324.952856 999,995,324.952856

La capitalización de mercado actual de The Black Bear es de $ 935.60K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 18.70K. El suministro circulante de BLACKBEAR es de 1000.00M, con un suministro total de 999995324.952856. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 935.60K.