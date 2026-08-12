Precio de Terrace hoy

El precio actual de Terrace (TRC) hoy es $ 0, con una variación del 61.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRC a USD es $ 0 por TRC.

Terrace actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,287, con un suministro circulante de 269.33M TRC. Durante las últimas 24 horas, TRC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02722563, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TRC experimentó un cambio de -1.65% en la última hora y de -96.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.05K.

Información del mercado de Terrace (TRC)

Cap de mercado $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K Volumen (24H) $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 104.96K$ 104.96K $ 104.96K Suministro de Circulación 269.33M 269.33M 269.33M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Terrace es de $ 28.29K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.05K. El suministro circulante de TRC es de 269.33M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 104.96K.