Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de CeFi por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: CeFi. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
SwissBorg
SwissBorg
BORG
$ 0.145936
-0.41%
-0.01%
+1.97%
$ 143.21M
$ 147.90K
2
Vision
Vision
VSN
$ 0.03669
-0.03%
+0.27%
-1.00%
$ 133.47M
$ 1.52M
3
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07385
+0.15%
-0.94%
-2.90%
$ 101.67M
$ 2.73M
4
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1986
+0.55%
-7.02%
+24.11%
$ 41.39M
$ 661.28K
5
Peoples Reserve
Peoples Reserve
PRN
$ 0.055411
0.00%
+0.05%
+4.06%
$ 37.61M
$ 26.80K
6
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.45
-4.72%
-0.01%
-7.63%
$ 2.73M
$ 665.30
7
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01105225
-0.03%
-0.04%
-3.00%
$ 394.78K
$ 637.74
8
enfineo
enfineo
ENF
$ 0.004185
0.00%
-0.36%
+10.96%
$ 170.29K
$ 9.60M
9
Changex
Changex
CHANGE
$ 0.00039951
0.00%
--
0.00%
$ 80.87K
$ 298.53
10
GKHAN
GKHAN
GKN
$ 2.406E-5
0.00%
-7.70%
-35.58%
$ 72.17K
--
11
Pairs
Pairs
PAIRS
$ 6.41E-6
0.00%
+5.50%
+5.43%
$ 51.28K
--
12
Terrace
Terrace
TRC
$ 0.0001027
-4.85%
-0.49%
-96.42%
$ 27.66K
$ 8.93K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de CeFi y por qué son populares?
Los tokens de CeFi representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $460.88M.
¿Cuál es el token de CeFi con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de CeFi rastreados en MEXC, PAIRS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de CeFi están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de CeFi, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BORG, VSN, REAL se encuentra entre los tokens populares de CeFi. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría CeFi?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría CeFi es de aproximadamente $460.88M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector CeFi, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.