Precio de Tensora hoy

El precio actual de Tensora (TORA) hoy es $ 0, con una variación del 1.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TORA a USD es $ 0 por TORA.

Tensora actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,600, con un suministro circulante de 1.00B TORA. Durante las últimas 24 horas, TORA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01225463, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TORA experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +1.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Tensora (TORA)

Cap de mercado $ 32.60K$ 32.60K $ 32.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.60K$ 32.60K $ 32.60K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Tensora es de $ 32.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TORA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.60K.