Precio de TAPE hoy

El precio actual de TAPE (TAPE) hoy es $ 0, con una variación del 16.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TAPE a USD es $ 0 por TAPE.

TAPE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,507.65, con un suministro circulante de 999.98M TAPE. Durante las últimas 24 horas, TAPE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TAPE experimentó un cambio de -1.78% en la última hora y de -55.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TAPE (TAPE)

Cap de mercado $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,984,280.150685 999,984,280.150685 999,984,280.150685

La capitalización de mercado actual de TAPE es de $ 15.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TAPE es de 999.98M, con un suministro total de 999984280.150685. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.51K.