Precio de syrupUSDG hoy

El precio actual de syrupUSDG (SYRUPUSDG) hoy es $ 1.006, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SYRUPUSDG a USD es $ 1.006 por SYRUPUSDG.

syrupUSDG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 109,012,123, con un suministro circulante de 108.34M SYRUPUSDG. Durante las últimas 24 horas, SYRUPUSDG cotiza entre $ 1.004 (bajo) y $ 1.006 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.05, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.001.

En el corto plazo, SYRUPUSDG experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 25.33K.

Información del mercado de syrupUSDG (SYRUPUSDG)

Cap de mercado $ 109.01M$ 109.01M $ 109.01M Volumen (24H) $ 25.33K$ 25.33K $ 25.33K Cap. de mercado totalmente diluida $ 109.01M$ 109.01M $ 109.01M Suministro de Circulación 108.34M 108.34M 108.34M Suministro total 108,337,549.915787 108,337,549.915787 108,337,549.915787

La capitalización de mercado actual de syrupUSDG es de $ 109.01M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 25.33K. El suministro circulante de SYRUPUSDG es de 108.34M, con un suministro total de 108337549.915787. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 109.01M.