Precio de Syndicate hoy

El precio actual de Syndicate (SYND) hoy es $ 0.00839129, con una variación del 1.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SYND a USD es $ 0.00839129 por SYND.

Syndicate actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,016,828, con un suministro circulante de 478.70M SYND. Durante las últimas 24 horas, SYND cotiza entre $ 0.00774702 (bajo) y $ 0.00920589 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.61, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0042065.

En el corto plazo, SYND experimentó un cambio de -1.21% en la última hora y de +3.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 86.85K.

Información del mercado de Syndicate (SYND)

Cap de mercado $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Volumen (24H) $ 86.85K$ 86.85K $ 86.85K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.39M$ 8.39M $ 8.39M Suministro de Circulación 478.70M 478.70M 478.70M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Syndicate es de $ 4.02M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 86.85K. El suministro circulante de SYND es de 478.70M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.39M.