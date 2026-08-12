¿Cuál es el precio actual de SyncVault?

SyncVault se cotiza a €0.2538698377211820000, lo que representa un movimiento de precios del -0.12% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara SVTS con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del -0.12% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si SVTS está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña SyncVault en comparación con los tokens de la categoría SocialFi,Marketing,Base Ecosystem?

Dentro del segmento SocialFi,Marketing,Base Ecosystem, SVTS demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de SyncVault hoy?

La capitalización de mercado de €226120.4547793920000 coloca a SVTS en el puesto #4343, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre €0.2534018168497320000 y €0.2559538070196930000, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando SVTS?

SyncVault ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de SVTS?

Con 890784.99571632 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.