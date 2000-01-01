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Principales tokens de Marketing por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Marketing. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.402021
-0.15%
+0.00%
-2.41%
$ 15.58M
$ 59.02K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02217
-0.58%
-1.38%
+10.52%
$ 10.25M
$ 5.12M
3
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.012385
+1.49%
-2.00%
+33.20%
$ 9.35M
$ 10.81M
4
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04631361
+0.87%
+0.05%
+8.58%
$ 7.96M
$ 101.68K
5
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004278
+0.16%
-2.66%
+6.28%
$ 5.27M
$ 12.75M
6
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.382545
+0.03%
+0.02%
+1.78%
$ 5.14M
$ 144.23K
7
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.018017
+0.32%
-0.13%
-0.87%
$ 3.61M
$ 3.27M
8
HERBCOIN
HERBCOIN
HERB
$ 0.03289379
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 3.04M
$ 2.94K
9
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.01044294
-0.18%
-0.03%
-4.07%
$ 2.92M
$ 9.54K
10
Permission Coin
Permission Coin
ASK
$ 0.00010852
0.00%
--
-0.96%
$ 2.51M
$ 30.08
11
Exchange Request for Bitbon
Exchange Request for Bitbon
ERBB
$ 0.77787
+1.13%
+0.01%
-7.28%
$ 289.68K
$ 2.16K
12
SyncVault
SyncVault
SVTS
$ 0.298206
-0.14%
-0.00%
-0.98%
$ 265.64K
$ 89.71K
13
Loud
Loud
LOUD
$ 0.00016471
0.00%
--
-3.00%
$ 164.69K
$ 46.54
14
Zelwin
Zelwin
ZLW
$ 0.000996
+0.20%
+0.50%
-1.29%
$ 72.04K
$ 6.54M
15
Chirpley
Chirpley
CHRP
$ 8.978E-5
0.00%
+1.40%
+1.86%
$ 57.17K
--
16
SPIRA
SPIRA
SPIRA
$ 0.00023056
0.00%
--
-0.25%
$ 53.03K
$ 3.52
17
ZENKOKU
ZENKOKU
CDB
$ 3.592E-5
-0.06%
+1.50%
-5.12%
$ 34.40K
--
18
Belong
Belong
LONG
$ 0.00048038
-0.06%
+0.03%
-4.51%
$ 34.09K
$ 6.37K
19
Recon Raccoon
Recon Raccoon
RCON
$ 3.165E-5
-0.03%
+1.20%
+6.10%
$ 31.60K
--
20
Hashlink
Hashlink
HLINK
$ 1.65167E-7
0.00%
-1.20%
-1.85%
$ 15.76K
--
21
KOLZ
KOLZ
KOLZ
$ 1.58E-6
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 14.96K
--
22
GAG Token
GAG Token
GAG
$ 0.003636
-0.19%
+2.86%
+0.06%
--
$ 1.95M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Marketing y por qué son populares?
Los tokens de Marketing representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 22 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $66.65M.
¿Cuál es el token de Marketing con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Marketing rastreados en MEXC, GAG ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Marketing están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 22 tokens de Marketing, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ADS, PROMPT, COOKIE se encuentra entre los tokens populares de Marketing. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Marketing?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Marketing es de aproximadamente $66.65M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Marketing, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.