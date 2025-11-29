Precio de Suzaku Token hoy

El precio actual de Suzaku Token (SUZ) hoy es $ 0.03542898, con una variación del 3.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUZ a USD es $ 0.03542898 por SUZ.

Suzaku Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,038,436, con un suministro circulante de 29.29M SUZ. Durante las últimas 24 horas, SUZ cotiza entre $ 0.03391449 (bajo) y $ 0.03581354 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.204252, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03269998.

En el corto plazo, SUZ experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +2.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Suzaku Token (SUZ)

Cap de mercado $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M Suministro de Circulación 29.29M 29.29M 29.29M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Suzaku Token es de $ 1.04M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SUZ es de 29.29M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.55M.