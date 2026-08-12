Precio de SUKU hoy

El precio actual de SUKU (SUKU) hoy es $ 0.0039948, con una variación del 0.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUKU a USD es $ 0.0039948 por SUKU.

SUKU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,652,898, con un suministro circulante de 664.09M SUKU. Durante las últimas 24 horas, SUKU cotiza entre $ 0.00396369 (bajo) y $ 0.00402381 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.51, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00381897.

En el corto plazo, SUKU experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -1.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.39K.

Información del mercado de SUKU (SUKU)

Cap de mercado $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Volumen (24H) $ 8.39K$ 8.39K $ 8.39K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.99M$ 5.99M $ 5.99M Suministro de Circulación 664.09M 664.09M 664.09M Suministro total 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SUKU es de $ 2.65M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.39K. El suministro circulante de SUKU es de 664.09M, con un suministro total de 1500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.99M.