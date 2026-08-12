STRD es el token de gobernanza de la cadena de bloques Stride, que funciona como un componente central en su estructura de toma de decisiones. Los titulares de STRD tienen la capacidad de apostar sus tokens, obteniendo recompensas compuestas tanto por STRD como por recompensas derivadas de los tokens liquidamente apostados. Este token permite a los usuarios participar activamente en los procesos de gobernanza en cadena, incluyendo la votación sobre asuntos como la selección de validadores y las actualizaciones de la cadena. Sus funciones principales permanecen intactas a medida que Stride adopta Interchain Security (ICS). Los titulares de STRD pueden seguir apostando sus tokens para recibir recompensas, una combinación tanto de STRD como de recompensas derivadas de los tokens liquidamente apostados. Esto les permite participar activamente en las decisiones y procesos de votación en cadena, influyendo en elecciones como la selección de validadores y las actualizaciones. Para garantizar la sostenibilidad, la emisión de STRD como recompensa por apuesta se redujo a la mitad respecto a la tokenomics original. Una parte de las recompensas por apuesta, el 15%, se comparte con Cosmos Hub, fomentando así la colaboración entre ambos ecosistemas. El token STRD sigue siendo esencial, actuando como pilar de influencia en la gobernanza y ofreciendo oportunidades de apuesta dentro del entorno en constante evolución de Stride.

¿Cuál es el valor en vivo de Stride hoy?

Hoy, Stride cotiza a €0.013476303595646370000, experimentando un movimiento de precio del 3.16% en las últimas 24 horas. Este precio cambia constantemente, reflejando el sentimiento del mercado en tiempo real.

¿Qué tan volátil está STRD en este momento?

La tasa de volatilidad en 24 horas es del --%, lo que brinda información sobre la rapidez con que el precio del token está moviéndose. Una mayor volatilidad puede generar tanto oportunidades de trading como riesgos, dependiendo de las condiciones del mercado.

¿Qué condiciones de liquidez tiene Stride hoy?

Stride cuenta con una puntuación de liquidez de --/100, que evalúa la profundidad del mercado en diversas exchanges. Una mayor liquidez suele traducirse en spreads más estrechos y una mejor ejecución para las órdenes de mercado.

¿Entre qué niveles de precio ha cotizado STRD hoy?

En las últimas 24 horas, ha cotizado entre €0.012956885523040770000 y €0.013940393091776190000. Este rango ayuda a los traders a identificar zonas de soporte y resistencia para estrategias a corto plazo.

¿Cuál es el volumen de trading de STRD hoy?

En el último día se han intercambiado un total de €--. Los picos en el volumen suelen preceder a movimientos importantes de precios o cambios en el sentimiento del mercado.

¿Cómo deben interpretar los inversores el nivel de riesgo de Stride?

El riesgo se determina por la volatilidad, la profundidad de la liquidez, la clasificación en el mercado y la distribución de la oferta. Como activo Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking construido sobre --, el perfil de riesgo de STRD puede fluctuar según actualizaciones del ecosistema o tendencias a nivel industrial.