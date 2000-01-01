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Principales tokens de Tokens de gobernanza de staking líquido por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens de gobernanza de staking líquido. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
JITO
JITO
JTO
$ 0.5515
+0.14%
+1.02%
+10.98%
$ 268.24M
$ 134.73K
2
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2893
+0.24%
-2.42%
-0.78%
$ 245.01M
$ 289.20K
3
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003472
+0.26%
-0.69%
-0.97%
$ 34.75M
$ 16.24M
4
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1268
+0.24%
-3.42%
-12.47%
$ 33.20M
$ 462.59K
5
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.446
-0.27%
-2.87%
-7.15%
$ 32.77M
$ 38.63K
6
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.096218
+0.03%
+0.00%
-1.12%
$ 26.99M
$ 567.21K
7
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.302
-0.75%
-3.19%
+3.87%
$ 26.75M
$ 223.87K
8
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260661
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 15.91M
$ 5.09
9
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.02155783
+0.13%
+0.01%
+1.15%
$ 12.91M
$ 93.02K
10
Marinade
Marinade
MNDE
$ 0.01905389
-0.01%
+0.01%
+2.54%
$ 10.41M
$ 13.32K
11
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001339
-0.30%
-0.45%
+13.19%
$ 9.64M
$ 41.13M
12
Stader
Stader
SD
$ 0.1047
+0.19%
-2.24%
+5.01%
$ 7.42M
$ 496.72K
13
Haedal Protocol
Haedal Protocol
HAEDAL
$ 0.01675
+0.36%
-1.29%
+10.82%
$ 7.14M
$ 3.84M
14
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.081575
-0.20%
-0.01%
-1.91%
$ 5.57M
$ 5.14K
15
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006223
-0.26%
+0.37%
+0.36%
$ 3.08M
$ 85.74M
16
StakeWise
StakeWise
SWISE
$ 0.00228463
-0.19%
+0.01%
-2.21%
$ 1.72M
$ 33.59
17
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00218975
-0.09%
+0.03%
-10.24%
$ 1.70M
$ 1.36
18
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00275095
+0.40%
-0.04%
-16.76%
$ 1.47M
$ 1.61K
19
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.00701791
-0.05%
+0.10%
+19.95%
$ 759.80K
$ 11.35
20
Stride
Stride
STRD
$ 0.01582576
+1.01%
+0.04%
+45.64%
$ 605.07K
$ 606.68
21
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.015049
-1.25%
-4.70%
+10.14%
$ 563.62K
$ 2.10M
22
Pondo
Pondo
PNDO
$ 0.00043562
0.00%
-0.23%
+0.46%
$ 435.63K
$ 936.18
23
Stake DAO FXN
Stake DAO FXN
SDFXN
$ 12.5
-0.08%
+0.02%
+17.26%
$ 403.54K
$ 638.87
24
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00180973
+0.41%
-0.05%
-30.93%
$ 281.61K
$ 35.14K
25
Staked LOOP
Staked LOOP
STLOOP
$ 0.00184337
0.00%
--
0.00%
$ 197.97K
$ 4.91
26
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02545342
-0.17%
--
+9.58%
$ 50.89K
$ 398.46
27
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.214E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.57K
--
28
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
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$ 47.63K
$ 15.43
29
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00035486
0.00%
--
+1.84%
$ 35.80K
$ 0.03
30
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002448
+0.33%
+0.66%
+0.61%
--
$ 23.47M
31
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03515
-0.09%
-1.71%
-0.34%
--
$ 1.62M
32
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003384
-0.24%
+1.78%
+2.55%
--
$ 16.08M
33
LoopNetwork
LoopNetwork
LOOP
$ 0.002702
0.00%
+13.20%
+6.88%
--
$ 87.72K
34
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001423
-0.07%
-4.86%
+9.59%
--
$ 37.95M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens de gobernanza de staking líquido y por qué son populares?
Los tokens de Tokens de gobernanza de staking líquido representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 34 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $748.12M.
¿Cuál es el token de Tokens de gobernanza de staking líquido con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens de gobernanza de staking líquido rastreados en MEXC, LOOP ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 13.20% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens de gobernanza de staking líquido están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 34 tokens de Tokens de gobernanza de staking líquido, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. JTO, LDO, ANKR se encuentra entre los tokens populares de Tokens de gobernanza de staking líquido. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens de gobernanza de staking líquido?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens de gobernanza de staking líquido es de aproximadamente $748.12M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens de gobernanza de staking líquido, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.