Precio de Stonks on ETH hoy

El precio actual de Stonks on ETH (STONKS) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STONKS a USD es $ 0 por STONKS.

Stonks on ETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 129,076, con un suministro circulante de 420.69B STONKS. Durante las últimas 24 horas, STONKS cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STONKS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Stonks on ETH (STONKS)

Cap de mercado $ 129.08K$ 129.08K $ 129.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 129.08K$ 129.08K $ 129.08K Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Stonks on ETH es de $ 129.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STONKS es de 420.69B, con un suministro total de 420690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 129.08K.