Precio de Stobox Token hoy

El precio actual de Stobox Token (STBU) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STBU a USD es $ 0 por STBU.

Stobox Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 123,837, con un suministro circulante de 125.00M STBU. Durante las últimas 24 horas, STBU cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.449805, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STBU experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 48.34.

Información del mercado de Stobox Token (STBU)

Cap de mercado $ 123.84K$ 123.84K $ 123.84K Volumen (24H) $ 48.34$ 48.34 $ 48.34 Cap. de mercado totalmente diluida $ 145.69K$ 145.69K $ 145.69K Suministro de Circulación 125.00M 125.00M 125.00M Suministro total 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Stobox Token es de $ 123.84K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 48.34. El suministro circulante de STBU es de 125.00M, con un suministro total de 150000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 145.69K.