Precio de Startup hoy

El precio actual de Startup (STARTUP) hoy es $ 0, con una variación del 0.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STARTUP a USD es $ 0 por STARTUP.

Startup actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,145, con un suministro circulante de 990.09M STARTUP. Durante las últimas 24 horas, STARTUP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04941365, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STARTUP experimentó un cambio de -0.35% en la última hora y de -0.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Startup (STARTUP)

Cap de mercado $ 51.15K$ 51.15K $ 51.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.15K$ 51.15K $ 51.15K Suministro de Circulación 990.09M 990.09M 990.09M Suministro total 990,094,270.2971629 990,094,270.2971629 990,094,270.2971629

La capitalización de mercado actual de Startup es de $ 51.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STARTUP es de 990.09M, con un suministro total de 990094270.2971629. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.15K.