Precio de SPCX hoy

El precio actual de SPCX (SPCX) hoy es $ 0.01244955, con una variación del 25.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPCX a USD es $ 0.01244955 por SPCX.

SPCX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,214, con un suministro circulante de 4.44M SPCX. Durante las últimas 24 horas, SPCX cotiza entre $ 0.01235858 (bajo) y $ 0.01689569 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.274298, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01235858.

En el corto plazo, SPCX experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de -66.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.21K.

Información del mercado de SPCX (SPCX)

Cap de mercado $ 55.21K$ 55.21K $ 55.21K Volumen (24H) $ 3.21K$ 3.21K $ 3.21K Cap. de mercado totalmente diluida $ 155.62K$ 155.62K $ 155.62K Suministro de Circulación 4.44M 4.44M 4.44M Suministro total 12,500,000.0 12,500,000.0 12,500,000.0

La capitalización de mercado actual de SPCX es de $ 55.21K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.21K. El suministro circulante de SPCX es de 4.44M, con un suministro total de 12500000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 155.62K.