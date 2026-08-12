Precio de SOULGUY hoy

El precio actual de SOULGUY (SOULGUY) hoy es $ 0, con una variación del 3.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOULGUY a USD es $ 0 por SOULGUY.

SOULGUY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,311.92, con un suministro circulante de 998.95M SOULGUY. Durante las últimas 24 horas, SOULGUY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02939756, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOULGUY experimentó un cambio de -0.77% en la última hora y de +1.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SOULGUY (SOULGUY)

Cap de mercado $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Suministro de Circulación 998.95M 998.95M 998.95M Suministro total 998,947,143.615847 998,947,143.615847 998,947,143.615847

La capitalización de mercado actual de SOULGUY es de $ 12.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SOULGUY es de 998.95M, con un suministro total de 998947143.615847. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.31K.