Precio de Solomon hoy

El precio actual de Solomon (SOLO) hoy es $ 0.624009, con una variación del 0.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOLO a USD es $ 0.624009 por SOLO.

Solomon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,129,055, con un suministro circulante de 11.42M SOLO. Durante las últimas 24 horas, SOLO cotiza entre $ 0.624005 (bajo) y $ 0.629476 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.41, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.460368.

En el corto plazo, SOLO experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +8.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.10K.

Información del mercado de Solomon (SOLO)

Cap de mercado $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M Volumen (24H) $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.10M$ 16.10M $ 16.10M Suministro de Circulación 11.42M 11.42M 11.42M Suministro total 25,799,967.913485 25,799,967.913485 25,799,967.913485

La capitalización de mercado actual de Solomon es de $ 7.13M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.10K. El suministro circulante de SOLO es de 11.42M, con un suministro total de 25799967.913485. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.10M.