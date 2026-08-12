Precio de Serum hoy

El precio actual de Serum (SRM) hoy es $ 0.00727156, con una variación del 1.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SRM a USD es $ 0.00727156 por SRM.

Serum actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,710,752, con un suministro circulante de 372.78M SRM. Durante las últimas 24 horas, SRM cotiza entre $ 0.00723937 (bajo) y $ 0.00744154 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 13.78, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SRM experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -0.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.75K.

Información del mercado de Serum (SRM)

Cap de mercado $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Volumen (24H) $ 1.75K$ 1.75K $ 1.75K Cap. de mercado totalmente diluida $ 72.66M$ 72.66M $ 72.66M Suministro de Circulación 372.78M 372.78M 372.78M Suministro total 9,992,470,462.650673 9,992,470,462.650673 9,992,470,462.650673

La capitalización de mercado actual de Serum es de $ 2.71M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.75K. El suministro circulante de SRM es de 372.78M, con un suministro total de 9992470462.650673. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 72.66M.