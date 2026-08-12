Precio de Sendcoin hoy

El precio actual de Sendcoin (SEND) hoy es $ 0, con una variación del 0.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SEND a USD es $ 0 por SEND.

Sendcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 68,491, con un suministro circulante de 1000.00M SEND. Durante las últimas 24 horas, SEND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.162592, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SEND experimentó un cambio de -0.49% en la última hora y de +2.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sendcoin (SEND)

Cap de mercado $ 68.49K$ 68.49K $ 68.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 68.49K$ 68.49K $ 68.49K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,941.24 999,999,941.24 999,999,941.24

La capitalización de mercado actual de Sendcoin es de $ 68.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SEND es de 1000.00M, con un suministro total de 999999941.24. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 68.49K.