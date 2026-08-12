Precio de Semantic Layer hoy

El precio actual de Semantic Layer (42) hoy es $ 0.0024922, con una variación del 9.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 42 a USD es $ 0.0024922 por 42.

Semantic Layer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 369,259, con un suministro circulante de 148.17M 42. Durante las últimas 24 horas, 42 cotiza entre $ 0.00210103 (bajo) y $ 0.00250513 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.246045, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00113916.

En el corto plazo, 42 experimentó un cambio de +4.05% en la última hora y de +0.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 996.58.

Información del mercado de Semantic Layer (42)

Cap de mercado $ 369.26K$ 369.26K $ 369.26K Volumen (24H) $ 996.58$ 996.58 $ 996.58 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Suministro de Circulación 148.17M 148.17M 148.17M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Semantic Layer es de $ 369.26K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 996.58. El suministro circulante de 42 es de 148.17M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.49M.