Precio de Scuba hoy

El precio actual de Scuba (SCUBA) hoy es $ 0, con una variación del 10.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCUBA a USD es $ 0 por SCUBA.

Scuba actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,508, con un suministro circulante de 999.91M SCUBA. Durante las últimas 24 horas, SCUBA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SCUBA experimentó un cambio de -0.93% en la última hora y de +9.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Scuba (SCUBA)

Cap de mercado $ 23.51K$ 23.51K $ 23.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.51K$ 23.51K $ 23.51K Suministro de Circulación 999.91M 999.91M 999.91M Suministro total 999,909,920.588187 999,909,920.588187 999,909,920.588187

La capitalización de mercado actual de Scuba es de $ 23.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SCUBA es de 999.91M, con un suministro total de 999909920.588187. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.51K.