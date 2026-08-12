Precio de Script Network hoy

El precio actual de Script Network (SCPT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCPT a USD es $ 0 por SCPT.

Script Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,969, con un suministro circulante de 919.85M SCPT. Durante las últimas 24 horas, SCPT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.060298, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SCPT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Script Network (SCPT)

Cap de mercado $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.75K$ 28.75K $ 28.75K Suministro de Circulación 919.85M 919.85M 919.85M Suministro total 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642

La capitalización de mercado actual de Script Network es de $ 27.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SCPT es de 919.85M, con un suministro total de 972883442.2382642. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.75K.