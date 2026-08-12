Precio de SAID Protocol hoy

El precio actual de SAID Protocol (SAID) hoy es $ 0, con una variación del 3.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAID a USD es $ 0 por SAID.

SAID Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 156,899, con un suministro circulante de 988.44M SAID. Durante las últimas 24 horas, SAID cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00137988, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SAID experimentó un cambio de -0.44% en la última hora y de +25.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 14.36K.

Información del mercado de SAID Protocol (SAID)

Cap de mercado $ 156.90K$ 156.90K $ 156.90K Volumen (24H) $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 156.90K$ 156.90K $ 156.90K Suministro de Circulación 988.44M 988.44M 988.44M Suministro total 988,438,600.20995 988,438,600.20995 988,438,600.20995

La capitalización de mercado actual de SAID Protocol es de $ 156.90K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.36K. El suministro circulante de SAID es de 988.44M, con un suministro total de 988438600.20995. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 156.90K.