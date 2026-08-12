Precio de Sabai Protocol hoy

El precio actual de Sabai Protocol (SABAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SABAI a USD es $ 0 por SABAI.

Sabai Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 285,184, con un suministro circulante de 557.83M SABAI. Durante las últimas 24 horas, SABAI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.072849, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SABAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -12.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.93.

Información del mercado de Sabai Protocol (SABAI)

Cap de mercado $ 285.18K$ 285.18K $ 285.18K Volumen (24H) $ 2.93$ 2.93 $ 2.93 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Suministro de Circulación 557.83M 557.83M 557.83M Suministro total 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Sabai Protocol es de $ 285.18K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.93. El suministro circulante de SABAI es de 557.83M, con un suministro total de 2650000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.35M.