Precio de RYFT hoy

El precio actual de RYFT (RYFT) hoy es $ 0, con una variación del 3.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RYFT a USD es $ 0 por RYFT.

RYFT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 66,237, con un suministro circulante de 113.45M RYFT. Durante las últimas 24 horas, RYFT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00177933, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RYFT experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de -3.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 887.15.

Información del mercado de RYFT (RYFT)

Cap de mercado $ 66.24K$ 66.24K $ 66.24K Volumen (24H) $ 887.15$ 887.15 $ 887.15 Cap. de mercado totalmente diluida $ 800.07K$ 800.07K $ 800.07K Suministro de Circulación 113.45M 113.45M 113.45M Suministro total 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0

La capitalización de mercado actual de RYFT es de $ 66.24K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 887.15. El suministro circulante de RYFT es de 113.45M, con un suministro total de 1370359913.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 800.07K.