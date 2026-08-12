Precio de ROB hoy

El precio actual de ROB (ROB) hoy es $ 0, con una variación del 7.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROB a USD es $ 0 por ROB.

ROB actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 76,189, con un suministro circulante de 1.00B ROB. Durante las últimas 24 horas, ROB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00298178, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROB experimentó un cambio de -0.80% en la última hora y de -38.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.54K.

Información del mercado de ROB (ROB)

Cap de mercado $ 76.19K$ 76.19K $ 76.19K Volumen (24H) $ 3.54K$ 3.54K $ 3.54K Cap. de mercado totalmente diluida $ 121.66K$ 121.66K $ 121.66K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ROB es de $ 76.19K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.54K. El suministro circulante de ROB es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 121.66K.