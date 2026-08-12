Precio de RIP hoy

El precio actual de RIP (RIP) hoy es $ 0, con una variación del 31.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIP a USD es $ 0 por RIP.

RIP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 131,283, con un suministro circulante de -- RIP. Durante las últimas 24 horas, RIP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RIP experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de +86.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.36K.

Información del mercado de RIP (RIP)

Cap de mercado $ 131.28K$ 131.28K $ 131.28K Volumen (24H) $ 2.36K$ 2.36K $ 2.36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 131.28K$ 131.28K $ 131.28K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 982,702,072.29 982,702,072.29 982,702,072.29

La capitalización de mercado actual de RIP es de $ 131.28K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.36K. El suministro circulante de RIP es de --, con un suministro total de 982702072.29. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 131.28K.