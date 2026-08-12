Precio de Rex hoy

El precio actual de Rex (REX) hoy es $ 0, con una variación del 1.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REX a USD es $ 0 por REX.

Rex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,328, con un suministro circulante de 944.61M REX. Durante las últimas 24 horas, REX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02477601, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, REX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rex (REX)

Cap de mercado $ 33.33K$ 33.33K $ 33.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.33K$ 33.33K $ 33.33K Suministro de Circulación 944.61M 944.61M 944.61M Suministro total 944,613,519.3042686 944,613,519.3042686 944,613,519.3042686

La capitalización de mercado actual de Rex es de $ 33.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de REX es de 944.61M, con un suministro total de 944613519.3042686. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.33K.