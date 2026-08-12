Precio de Reddio hoy

El precio actual de Reddio (RDO) hoy es $ 0, con una variación del 38.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RDO a USD es $ 0 por RDO.

Reddio actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,776.59, con un suministro circulante de 1.90B RDO. Durante las últimas 24 horas, RDO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01212625, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RDO experimentó un cambio de +56.21% en la última hora y de -33.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Reddio (RDO)

Cap de mercado $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 61.98K$ 61.98K $ 61.98K Suministro de Circulación 1.90B 1.90B 1.90B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Reddio es de $ 11.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RDO es de 1.90B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 61.98K.