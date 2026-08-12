Precio de Reactive Network hoy

El precio actual de Reactive Network (REACT) hoy es $ 0.00506395, con una variación del 2.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REACT a USD es $ 0.00506395 por REACT.

Reactive Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,078,068, con un suministro circulante de 1.20B REACT. Durante las últimas 24 horas, REACT cotiza entre $ 0.0049674 (bajo) y $ 0.00521204 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.236611, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00439165.

En el corto plazo, REACT experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de -7.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 26.81K.

Información del mercado de Reactive Network (REACT)

Cap de mercado $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Volumen (24H) $ 26.81K$ 26.81K $ 26.81K Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.16M$ 12.16M $ 12.16M Suministro de Circulación 1.20B 1.20B 1.20B Suministro total 2,400,000,000.0 2,400,000,000.0 2,400,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Reactive Network es de $ 6.08M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 26.81K. El suministro circulante de REACT es de 1.20B, con un suministro total de 2400000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.16M.