¿De qué trata RADR?

Radr es una pila de pagos e identidad centrada en la privacidad en Solana. Permite a aplicaciones, APIs y agentes de IA cobrar y pagar de forma privada —con pruebas de conocimiento cero, montos cifrados y una experiencia de usuario sin gas—, manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con los estándares (x402 «Pago requerido»).

Lo que incluye:

ShadowID: Identidad con pruebas de conocimiento cero y límites de tasa estilo RLN para una automatización segura y resistencia al spam.

ShadowPay: Pagos privados x402 —pruebas Groth16 + montos cifrados con ElGamal + fideicomiso PDA; los retransmisores cubren las tarifas.

ShadowPath: Mezclador y rutas anónimas con pruebas de conocimiento cero para mayor inextricable.

ShadowMSG: Mensajería cifrada vinculada a ShadowID.

¿Qué hace a RADR único?

Pila completa de privacidad, no solo una aplicación individual. ShadowID (identidad con pruebas de conocimiento cero + RLN), ShadowPay (pagos privados x402), ShadowPath (mezclador con pruebas de conocimiento cero) y ShadowMSG (mensajería cifrada) están diseñados para integrarse entre sí en lugar de ser complementos añadidos posteriormente.

La matemática supera la confianza. Las pruebas Groth16 + montos cifrados con ElGamal + fideicomiso PDA en cadena significan pagos verificables sin revelar el remitente ni el monto; no se trata solo de «confiar en el backend del facilitador».

Automatización preparada para agentes. Autorizaciones de gasto y anuladores en cadena permiten pagos automáticos seguros, suscripciones y pagos a agentes de IA sin necesidad de ventanas emergentes manuales en la billetera.

Experiencia de usuario sin gas por diseño. Los retransmisores cubren las tarifas; los usuarios disfrutan de flujos privados y de un solo clic tras la financiación inicial.

x402 bien hecho. Encabezados y flujos compatibles con estándares, pero el facilitador es criptográficamente ciego; la verificación y liquidación se realizan en cadena, no en registros fuera de cadena.

Superficie orientada a desarrolladores. Endpoints REST limpios, SDKs, herramientas de simulación y pruebas, y ejemplos sencillos de barreras de pago y liquidación que funcionan antes de tocar la cadena.

Primitivas probadas en combate. Límites de tasa estilo RLN, compromisos Merkle, hashing Poseidon —cryptography consistente en identidad, pagos y mensajería.

Marca y experiencia de usuario listas para lanzar. Documentación detallada, interfaz de usuario estilo terminal y activos listos para producción para que los equipos puedan pasar rápidamente de la demostración a la producción en vivo.

Carrera clara de utilidad del token. $RADR une la pila de privacidad (niveles de acceso, economía de retransmisión, futuros recompras y tarifas), no solo es «otro token de cadena».

¿En qué red blockchain opera RADR?

RADR opera en la red --, que define cómo se procesan las transacciones, la velocidad de confirmación y la seguridad general. La cadena también determina la compatibilidad con billeteras, dApps y estándares de contratos inteligentes.

¿Cuál es el precio actual de RADR?

El token tiene un precio de €, lo que representa un movimiento de precio del 0.36% en las últimas 24 horas. Las actualizaciones de precios se agregan en tiempo real desde los principales intercambios globales.

¿A qué categoría pertenece RADR?

RADR pertenece a la categoría Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem. Esta clasificación ayuda a los inversores a comparar RADR con activos similares en el mismo sector, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 o tokens de IA.

¿Cuál es la capitalización de mercado de RADR?

Su capitalización de mercado es de €10457.836882641090000, lo que coloca al activo en el puesto #9804. La capitalización de mercado proporciona una medida amplia del tamaño, la adopción y la confianza de los inversores.

¿Cuánta oferta de RADR está circulando actualmente?

Hay 927266827.9493337 tokens circulando en el mercado. Esta cantidad influye directamente en el equilibrio entre oferta y demanda, en la determinación del precio y en las expectativas de inflación.

¿Qué tan activo está el trading de RADR hoy?

En el último día, RADR generó €-- en volumen de trading. Un volumen fuerte suele indicar un mayor interés del mercado o reacciones a noticias recientes.

¿Cómo se compara el precio de hoy con los máximos y mínimos recientes?

Dentro de las últimas 24 horas, RADR fluctuó entre € y €, brindando a los traders información sobre la volatilidad a corto plazo y posibles zonas de ruptura.